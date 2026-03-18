日本―韓国前半、先制ゴールを決める植木＝シドニー（共同）【シドニー共同】サッカー女子のアジア・カップは18日、シドニーで準決勝が行われ、日本は韓国を4―1で下し、決勝へ進んだ。2大会ぶりの優勝を懸け、21日にシドニーで、地元オーストラリアと戦う。日本は前線から積極的にプレスをかけて主導権を握り、前半15分に植木（ウェストハム）が先制。その後も浜野（トットナム）らが加点した。昨年12月11日時点の世界ラ