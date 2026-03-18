【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（3月12日〜15日）【映像】パーツが取れる決定的瞬間日本人の勝田貴元が初優勝したWRCのサファリ・ラリー・ケニアで、アタック中のヒョンデのマシンからパーツが外れる瞬間が中継に捉えられ、注目を集める一幕があった。今季2年ぶりのWRC参戦となったエサペッカ・ラッピは35歳のフィンランド人。かつて所属したヒョンデで、同じくベテランのヘイデン・パットンとシート