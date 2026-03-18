新日本プロレスの真壁刀義選手が自身のＸを更新。2025年10月に結婚していたことを公表しました。【写真を見る】【 真壁刀義 】 「2025年10月に一般女性と結婚いたしました」「試合もそれ以外の仕事も、変わらずバンバン行かせてもらうぜい!」真壁刀義選手は「突然のご報告となりますが、 真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました。」と、報告。続けて「温かく見守っていただけたら幸いです。」と、綴りました。 そ