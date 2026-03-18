インターファクス通信によると、ロシアのセルゲイ・ショイグ安全保障会議書記は１７日、ロシアの侵略に抵抗するウクライナの無人機などの技術的進歩や運用の高度化により、「ロシアのどの地域も安全とは言い切れない」と語った。プーチン露政権の高官がウクライナの長距離攻撃の脅威を公に認めるのは異例だ。露中部エカテリンブルクで開かれた会議で述べた。ショイグ氏は、ウクライナとの国境から離れた同市を含むウラル地方に