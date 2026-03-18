＜大相撲三月場所＞◇十一日目◇18日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】大一番で“残念な”行為「実際の様子」優勝争いの行方を左右する1敗同士による大一番。行司軍配が返って館内が静まり返った立ち合いの瞬間、あろうことか客席から茶化すような声が響き渡った。この無作法な振る舞いに館内からは失笑が漏れたものの、相撲実況で知られる藤井康生アナは「大一番で残念」など愕然、落胆して苦言を呈した。波紋を呼んだのは