◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝３月１８日、栗東トレセンドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は坂路を単走。キビキビとした動きで加速ラップを刻みつつ、５４秒９―１２秒２をマークした。前走の阪急杯で３着に入り、今回は【２・１・１・３】と相性のいい中京が舞台。「先週の追い切りの動きもよかったが、動きの質がさらに上がってきた。い