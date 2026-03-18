日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「捏」はなんて読む？ 「捏」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、お鍋の具材を思い浮かべてみて...！いったい、「捏」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？ 正解は、