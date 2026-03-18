俳優の冬野心央が１８日、都内でＶシネクスト「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーＶＳブンブンジャー」（２０日公開、中沢祥次郎監督）の舞台あいさつ付最速上映会に出席した。スーパー戦隊シリーズ５０周年、ＶＳシリーズ３０周年の記念作品。「ゴジュウジャー」の主人公・ゴジュウウルフ・セイントゴジュウウルフ役を務めた冬野は「緊張の方のドキドキです。でも、楽しみもありますし、とにかく上映できることがうれしい」と感