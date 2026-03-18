◆オープン戦ソフトバンク―中日（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村稔弥投手が２ランを被弾した。１―１の７回から、３番手として登板した。先頭の村松は二ゴロに抑えたが、石伊に左前打を打たれて出塁を許す。その後、２死二塁として、カリステに直球を左翼スタンド中段に運ばれた。２点を追って７回の攻撃に臨む。中村は昨年１２月に行われた現役ドラフトでロッテから移籍。中継ぎの一角として期待され