◆大相撲▽春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は、新入幕から６場所連続で続いていた２ケタ白星が途切れた。２敗で好調の西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）にはたき込まれて、腹ばいなった土俵上で唇をかんだ。６敗目となり、今場所の２ケタ勝利の可能性が消滅。「足が出ていなかった」と話した。この日は２２年４月に来日してから入門まで稽古を重ねてきた関大の校友会が応援に駆けつ