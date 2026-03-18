ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ロージークロニクル」が１８日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で３枚目シングル「Ｍｉｓｅｒｙ〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ」（両Ａ面）の発売記念イベントを開催した。この日リリースした同曲など８曲をパフォーマンスし、吉田姫杷（ひのは）は「リリース当日に、こんなにたくさんの方が私たちに会いに来てくれて本当にうれしいです」と笑顔。デビューから約１年を