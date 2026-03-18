◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節東京Ｖ―川崎（１８日・味スタ）川崎が２点をリードして、前半を折り返した。９分、ＭＦマルシーニョのパスから主将のＭＦ脇坂が左足で先制点。トップ下で全試合に先発出場する背番号１４が、２試合ぶり今季３点目を挙げた。２３分にはカウンターのチャンスからマルシーニョがシュート。ＧＫがはじいたところを、ＦＷエリソンが左足で豪快に詰めて、リードを広げた。この日は２１歳