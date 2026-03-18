◆オープン戦ソフトバンク―中日（１８日・みずほペイペイドーム）ＷＢＣに台湾代表として出場したソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が、ＷＢＣ後初登板で５回２／３を１失点にまとめた。台湾代表はオーストラリア、韓国と並んで２勝２敗だったが、大会規定により１次ラウンド（東京Ｄ）敗退。８日に全試合を終え、そのまま日本に残った。自身は５日のオーストラリア戦で４回２安打無失点と好投しており、満を