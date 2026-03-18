耐震データの不正が発覚した中部電力は2026年の春闘で、2025年と同じ水準の1万2000円のベースアップで組合側と妥結したと明らかにしました。中部電力は18日、賃金を引き上げるベースアップで、2025年と同じ水準の月額1万2000円、年間の賞与は4万円減り平均194万円で組合側と妥結しました。中部電力の労組は2026年の春闘で、浜岡原発の再稼働をめぐるデータ不正問題などを受けて経営の先行きが不透明