自民党の石破茂前首相は18日のラジオ日本番組で、自民が衆院議長の下で選挙制度の在り方を検討する与野党協議会座長を交代させる方向で調整していることに疑問を呈した。「異論を唱える者を交代、更迭すると、皆、高市早苗首相のイエスマンになる。それはどうなのか」と述べた。自民は衆院解散まで座長を務め、衆院議員定数削減を先行させる対応に慎重だった逢沢一郎氏を交代させ、新たな座長に鈴木馨祐前法相を推す方向。石破