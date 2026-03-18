日米7球団でプレーし、通算112勝139セーブをマークした斎藤隆氏（56）が17日に放送されたBSフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。35歳での海外挑戦について振り返った。東北福祉大2年の秋に野手から投手に転向。わずか2年後の1991年ドラフトで大洋（現DeNA）と中日から1位指名を受け、抽選の末に“大洋最後のドラ1”としてプロ入りした斎藤氏。1997年は右肘手術を受けて1軍登板なしに終わったが、横浜