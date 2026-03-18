名古屋市の住宅街に鳴り響いた爆発音。さらに、この約1分後に目撃されたのは、爆発音とともに噴き上がる炎と煙です。爆発の瞬間、近くには歩行者や自転車に乗る人の姿も確認できます。18日午前8時20分ごろ、マンション建設現場で「爆発音がした」との通報が相次ぎました。爆発直後、様子を見に行く人もいて、現場は騒然とします。近くで爆発音を聞いた人は「音がした瞬間にバーンと揺れた。最初『地震かな』と…」と話しました。こ