議会中に体調不良を訴え緊急搬送された加茂市の藤田明美市長。「急性大動脈解離」と診断され手術を受けていましたが16日、集中治療室から一般病室に移動しました。市長を襲った「急性大動脈解離」とはどのような病気なのでしょうか。3月4日に開かれた加茂市議会3月定例会。（議長）「急きょ市長が体調を崩しましたので救急対応となりましたので」藤田明美市長は胸と背中の痛みを訴え途中で退出。ドクターヘリで緊急搬送され