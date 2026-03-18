ビッグな本格SUVが登場！ホンダは2026年3月、北米市場で高い人気を誇る大型SUV「パスポート」の日本市場導入を正式に発表しました。今回導入されるのは、オフロード性能を一段と強化した上級グレードの「トレイルスポーツ エリート」です。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「カクカク本格SUV」です！ 画像で見る（47枚）発売時期は2026年後半から順次開始される予定となっており、国内のSUVラインナップにおける新た