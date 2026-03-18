トヨタは2026年3月18日、子供向け見守りGPSサービスの新モデル「SayuU2（サユー2）」の発表しました。4月に発売予定の同製品は、位置情報の確認だけでなく、トヨタの安全技術を活用した独自の検知機能を備えています。【画像】杉浦太陽も絶賛!? 「トヨタ新型SayuU2」を画像で見る！（10枚）イベントには5児の父である杉浦太陽さんが登壇し、親の視点から最新の見守り機能を紹介しました。歩行中の交通事故死傷者数は、年齢