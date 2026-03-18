衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第4話他にもまだまだ【編集部コメント】節約は大事です。それは間違いありません。ただ、「節約したいから衛生面には目を向けない」となると……それはちょっといきすぎですよね。です