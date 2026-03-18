中村倫也、河合優実、當真あみらが声の出演を務めるコマ撮りアニメ『ルカと太陽の花』の第3章が、3月27日9時よりNHK Eテレにて放送されることが決定。あわせて、新キャラクター・オボンの声を坂東龍汰が担当することが発表された。 参考：中村倫也主演『ルカと太陽の花』第2章、3月25日放送決定河合優実が新キャラクターに 2024年に放送がスタートした『ルカと太陽の花』は、NHK「プチプチ・アニメ」の