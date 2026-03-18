朝早く起きて、家族の朝食やお弁当を作り、家中を掃除してから玄関の水拭き。そして夜に帰宅してからは、また深夜までキッチンに立ち続ける……。聞いているだけで目が回ってしまいそうと感じるママたちもいるのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、今の生活スケジュールに限界をおぼえているようです。『今の生活を2か月続けてかなり疲れて、無理があるなと思い始めました』最近になって、パートから正社員になって働き始め