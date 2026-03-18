太田警察署 特殊詐欺の受け子として、太田市に住む女性（６０）から現金１５００万円あまりをだまし取ったとして、ベトナム国籍の男（２７）が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で住居不定の無職、チャン・ヴァン・ソン容疑者（２７）です。警察によりますと、チャン容疑者は、去年１２月１３日と２３日の２回、投資会社の社員になりすまして太田市に住む女性（６０）の自宅を訪れ、現金合わせて