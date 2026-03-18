静岡県は、南海トラフ地震への県民意識調査の結果を公表しました。 【写真を見る】南海トラフ地震の県民意識調査の結果公表 関心度は98.3％と高い水準も「1週間分以上の備蓄」は2割台にとどまる＝静岡県 「南海トラフ地震の関心度」は9割以上と高い水準を維持している一方、地震に備えて1週間分以上の家庭内備蓄がある人は2割台にとどまっています。関心度は98.3％ 「臨時情報」の認知度は1割減少 2025年度の南海トラフ地震への