環境課題をビジネスで解決 8団体がプレゼン 環境問題の解決に向け取り組む企業や団体を表彰する「SDGsビジネスアワード」の発表会が開かれました。 【写真を見る】"SDGsビジネスアワード"開催 取り組む企業・団体を表彰 静岡県知事賞には廃棄化粧品を色材に変える「モーンガータ」 「SDGsビジネスアワード」は、静岡県が、環境問題の解決につながる事業を支援するため、2021年度から開催していま