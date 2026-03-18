異常を認知しながら安全対策せず作業を継続の疑い 2023年7月、静岡市清水区の国道1号静清バイパスで設置作業中の橋桁が落下し、作業員ら8人が死傷した事故で新たな展開です。 【写真を見る】2023年7月、静岡市清水区の国道1号静清バイパスで設置作業中の橋桁が落下した事故 警察は当時の現場責任者など3人を業務上過失致死傷の疑いで書類送検しました。 業務上過失致死傷の疑いで書類送検されたのは、当時、現場の責任者として