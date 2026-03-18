浜松市で3月18日、ある国に特化した採用に関するセミナーが行われました。 【写真を見る】浜松市で開かれた「人材採用のイロハ」の様子 その国とは「インド」。いま、ものづくりの街の企業がインドに熱い視線を送っています。 ＜Zenken 田中志穂海外人材事業本部長＞ 「5年、10年、20年と長期的に継続的に採用できる国はどこかという点を注目するとインドの魅力が分かっていただけると思う」 「人材採用のイロハ」と