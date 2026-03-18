県などが企画し、障害を持った人も楽しめる観光地を作るためのモニターツアーが静岡県伊豆市の修善寺で行われました。 【写真を見る】「誰もが楽しめる観光地に」修善寺でモニターツアー アプリを活用し障害者の旅をサポート【SDGs】 鍵となったのは誰もが使えるアプリです。歴史ある温泉街をアプリで共有 2026年3月13日、ツアーに参加したのは都内に住む綱川泰典さんと平野遊大さんです。