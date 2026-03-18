2月、広島県教育委員会が公表した県立高校再編案について、東広島市が18日、県に対し「慎重かつ丁寧な検討を」と求める要望書を提出しました。 今回示された再編案では、都市部の県立高校18校を7校に再編する計画の中で、東広島市内の河内高校と賀茂高校の統合が盛り込まれています。 東広島市では13日、県教委による説明会が開かれ、参加した市民からは 「交通の便が悪くなる」 「地元の高校を残してほしい」 など、存続を求