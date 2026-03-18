長崎バスと県営バスは来月1日から減便を伴うダイヤ改正を行うと発表しました。 いずれも運転士不足を理由としていて、平日は長崎バスで138便県営バスは56便の減便となります。 長崎バスによりますと、4月1日から減便となるのは平日138便、日曜、祝日のそれぞれ53便です。 いずれも午後4時から最終便までの減り幅が大きく、平日は75便、日曜、祝日はそれぞれ35便となっています。 一部の路線では最終便の時間を5分