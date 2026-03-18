◇オープン戦 巨人 - ヤクルト(18日、東京ドーム)巨人の新外国人・ダルベック選手が6回にオープン戦2号となる豪快なソロ本塁打を記録。この回、4得点と巨人打線の猛攻の口火を切る一打となりました。この日「4番・指名打者」でスタメン出場のダルベック選手。初回の第1打席では、相手先発・奥川恭伸投手からインハイのストレートをとらえ、ライト前ヒットを放ちます。4回には先頭で2塁打を放ち、坂本勇人選手の先制タイムリーの起