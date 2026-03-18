ライトノベル『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』が、2026年にアニメ化されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、キャスト情報が解禁され、。押尾颯太役を石橋陽彩、佐藤こはる役を伊藤美来が担当する。【動画】超ミニスカのヒロイン！公開された『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』PV【メインスタッフ情報】原作：猿渡かざみ「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」（小学館「ガガガ文庫」刊）キャラクター原案：Aち