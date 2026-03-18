日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が１７日、放送され、２０１６年のリオ五輪レスリング女子金メダリスト・登坂絵莉さん（３２）が出演。子育てについて語った。愛くるしい雰囲気で、テレビに出るたびに「アイドルみたい」「めっちゃ可愛い」などと話題になる登坂さんは「うち今、４歳の息子がいるんですけど…」と明かし、「毎朝、『保育園に生きたくない』って泣くんですよ。朝早く、息子が寝てる時間に仕事の準