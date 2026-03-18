元楽天監督の今江敏晃氏（42）が18日放送の日本テレビ系「WBC詳報」（後7・00）に出演し、第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝リングを披露した。番組では、17日（日本時間18日）に行われた米国―ベネズエラの決勝を詳報。世界最高峰のプレーの応酬に一同が酔いしれた。今江氏は06年に開かれた第1回WBCの優勝メンバー。石川みなみアナウンサーから促され、優勝記念に贈られた指輪を披露した。18金の土台に