資本業務提携を結ぶ大王製紙と北越コーポレーションは18日、資本関係を対等にするため、相互に保有する株式の議決権割合を20％程度にすると発表した。18日時点の保有比率は大王が1.4％、北越は24.8％。両社は「対等な資本関係を構築することにより、取り得る施策の具体的な範囲を拡大する」と説明した。相互の議決権割合を20％程度にした後、中期的には5〜10％程度に引き下げるという。両社は24年に提携し、27年3月期の営業利