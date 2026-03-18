「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。茶の酒の飲み代について語った。酒の飲み代の話題となると、綾菜は「加トちゃんなんて、“俺だって、（飲み代で）使わなかったら、TBSだって買えたよ”って言ってましたよ。“ここら辺の土地全部買えたよ”って言ってましたよ」とぶっちゃけた。「いや酒って怖いなって思います