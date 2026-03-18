双子を2回出産し、YouTubeチャンネル「ちむほげちゃんねる」で子育ての様子を発信している母親・みやこさんが、17日、Instagramを更新。水族館を楽しむ子どもたちの様子を公開した。【映像】ダブル双子の子どもたち（複数カット）2018年9月に二卵性の双子の女の子・絃ちゃんと詩ちゃんを出産し、2022年8月にも二卵性の双子の男女・晴太くんと桃ちゃんを出産していたみやこさん。自身のYouTubeチャンネルで、ワンオペでのナイト