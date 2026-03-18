「オープン戦、オリックス−広島」（１８日、京セラドーム大阪）広島の先発・岡本駿投手が５回４安打３失点で降板した。初回に１点の援護を受けたが、二回に先頭・シーモアに二塁打を許すと、森にも右前打とされ、西野に右翼へ逆転３ランを被弾。三、四、五回はともに三者凡退で終えた。最速は１５１キロだった。大卒２年目の右腕は今年から先発に転向し、開幕ローテ入りを決めている。前回登板の１２日・ＤｅＮＡ（横浜）