ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」の戦いを終えた周東佑京外野手（３０）と牧原大成内野手（３３）が１８日にチームに再合流した。激闘を通して感じた世界との差を口にし、開幕が近づくシーズンへ視線を向けた。時差ボケもある中、本拠地で汗を流した２人。この日は練習のみの参加で、実戦は２０日の広島戦（みずほペイペイ）からの予定だ。ＷＢＣでは代走や守備固めを中心にともに４試合に出場。周東は「本当にいい１か月を過ごせ