巨人のボビー・ダルベック内野手（３０＝前ロイヤルズ３Ａ）が１８日に、ヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に「４番・ＤＨ」で先発出場。この日、猛打賞を記録しただけではなく、６回に?今季２号?のソロを放った。５試合ぶりの４番起用に応えた。ダルベックは初回に迎えた第１打席で右前打、続く４回の第２打席では右前二塁打を放ち、状態のよさを見せつけた。これだけでは終わらない。背番号２６は１点リードの６回に訪