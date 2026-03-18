【その他の画像・動画等を元記事で観る】漫画雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて、2021年4月から現在まで絶賛連載中で全世界累計発行部数150万部(既刊9集)を突破した真造圭伍の「ひらやすみ」。主人公は、定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの（？）将来の不安も一切ない、お気楽な自由人のヒロト。彼は人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえから、タダで一戸建ての平屋を譲り受ける。その平屋