鹿児島県警はオンラインカジノで賭博をした疑いで、種子島に住む男性2人を書類送検したと明らかにしました。オンラインカジノによる賭博行為の摘発は、県内初です。 賭博の疑いで書類送検されたのは、種子島に住むいずれも会社員の61歳と51歳の男性2人です。 県警によりますと、2人はおととし、スマートフォンを使用し、オンラインカジノで数十回にわたって、それぞれおよそ150万円と140万円を賭けてバカラ賭博をした疑い