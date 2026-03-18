鹿児島県指宿市の水迫畜産が、牛肉の産地などを不正に表示していた問題です。ふるさと納税の返礼品としていた6つの自治体のうち、指宿市では寄付金がおよそ4600万円に上ることがわかりました。 この問題は、水迫畜産が2023年1月から2024年1月にかけて、沖縄県産や宮崎県産を「鹿児島県産」などと不正に表示していたものです。 これまでに水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品として取り扱っていた自治体は、指宿市、南九州市、