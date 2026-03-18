鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。 いちき串木野市の特産品「サワーポメロ」で地域を盛り上げようと奮闘する菓子職人の取り組みです。 いちき串木野市の特産品「サワーポメロ」 鮮やかな黄色に、ずっしりとした重量感。いちき串木野市の特産品サワーポメロは今が旬を迎えています。 （お菓子の菊屋 宮内淳次代表）「サワーポメロのことをもっと広めた