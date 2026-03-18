今回の「ライセンス交付」がどういった位置づけになるのか詳しく見ていきます。 国内のバレーボールリーグは最高峰のSVリーグと、フラーゴラッドが所属するVリーグの2部構成となっています。 そんな中、SVリーグは現状の10チーム編成から、来季は12チーム編成と2チーム増やすことを発表しています。 フラーゴラッドは去年11月、SVライセンスを申請。18日の