ロサンゼルス・ドジャース公式インスタグラムが、山本由伸投手と任天堂の「マリオ」シリーズのキャラクター・ヨッシーが共演した動画や写真を公開し、注目を集めている。「Please be quiet！」ドジャース公式インスタグラムは2026年3月7日（日本時間）、「由伸がヨッシーと出会った」と切り出し、動画を公開した。山本投手が壁倒立をすると、どこからともなく高く奇妙な声が。倒立をやめた山本投手が「Please be quiet！（頼むから