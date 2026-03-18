18日に発表された鹿児島県内レギュラーガソリンの販売価格は1リットル当たり193.3円で、前の週より30円近く上昇しました。本土からのガソリン輸送費がかかる屋久島では、すでに200円を超えています。 屋久島町のガソリンスタンドです。レギュラーガソリン1リットルあたりの価格を先週12日に、183円から220円に37円値上げしました。 （客）「しょうがない。200円以上になるだろうと思っていた」 （客）「やっぱり高