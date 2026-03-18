フラーゴラッド鹿児島にSVライセンス交付へ バレーボールVリーグに所属するフラーゴラッド鹿児島に18日、国内最高峰リーグ参戦に必要なSVライセンスが交付されました。来シーズンのSVリーグ入りへ大きく前進です。 さきほど発表されたライセンスの交付結果。フラーゴラッドに国内最高峰・SVリーグの参戦に必要なSVライセンスが交付され、来シーズンのSVリ