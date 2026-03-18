１７日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）では、「マミーギルト（＝母親が抱える罪悪感）」をテーマにトーク。出演したモデルのｐｅｃｏの言葉が出演者から「ステキ！」と大絶賛された。７歳の息子を育てているｐｅｃｏ。育児をする上で気をつけていることを「私も『ごめんな』と思うこともあるけど、一番は『ごめんね』よりも『ありがとう』と思うようには心がけてますね」と